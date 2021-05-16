В Украине подорожал алкоголь и сигареты: на сколько подняли цены

Цены на алкоголь и сигареты в Украине значительно выросли с апреля 2020 года. В первую очередь это касается пива, водки, столовых вин и сигарет отечественного производителя.

На сколько выросли цены на алкоголь

Больше всего с апреля 2020 года до апреля 2021 года изменилась цена на пиво отечественного производства. Товар подорожал в среднем на 5,2% (до 18,35 грн за 0,5 л).

Подорожала также и водка - на 1,2% (до 93,33 грн за 0,5 л). Цены на столовые вина подскочили незначительно - на 0,8% (до 67,74 грн за 0,75 л).

На сколько выросли цены на сигареты

А вот цены на некоторые сигареты выросли на 20% с апреля 2020 года.

Так, сигареты с фильтром отечественных марок сейчас в среднем стоят по 46,22 грн за пачку (20 шт.), что на 20,1% дороже, чем годом ранее.

Сигареты без фильтра немного дешевле - по 41,58 грн за пачку (дороже на 19,3%).

В общем потребительские цены в апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 увеличились на 0,7%.