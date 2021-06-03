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В Україні може ще більше подорожчати пиво: Камбін вирішив підняти податки

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Четвер 03 червня 2021 19:55
В Україні може ще більше подорожчати пиво: Камбін вирішив підняти податки Фото: пивовар тримає пляшку крафтового пива (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні уряд виступив з ініціативою змінити ставку оподаткування акцизним податком пива, і "підв'язати" його до міцності напою, а не літражу. Це може призвести до подорожчання пива в торгових точках.

Відповідний законопроект (№5600) 3 червня передано для ознайомлення та направлено на розгляд комітету, йдеться на сайті Верховної Ради.

У документі, серед іншого, пропонується діючу ставку акцизу за 1 л пива замінити на ставку за 1 л 100% спирту, виходячи із середньозваженої міцності пива за 2019-2020 роки 4,88% об'ємних одиниць та індексу споживчих цін 2020 року - 5%.

Також йдеться про збільшення на 5% ставки акцизного податку на алкогольні напої (з урахуванням індексу споживчих цін 2020 року).

Зауважмо, що зараз пиво обкладається акцизним податком по 2,78 гривні за 1 літр напою будь-якої міцності. Таким чином, для напою з вмістом 4% спирту податок складе 2,39 гривні за літр, а з вмістом 8% спирту - 4,79 гривні за літр.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", ініціатива забезпечить приведення розмірів ставок податків відповідно до інфляційних процесів в економіці, а також підвищить ефективність справляння окремих податків та погашення податкового боргу.

Нагадаємо, що в Україні подорожчав алкоголь і сигарети, і найбільше з квітня 2020 року до квітня 2021 року змінилася ціна на пиво вітчизняного виробництва.

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