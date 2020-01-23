В Украине бушует птичий грипп: как не заразиться опасным заболеванием

В Украине зафиксировали вспышку опасного заболевания – птичьего гриппа. Это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, которая поражает органы пищеварения, дыхания и имеет высокую летальность. Переносится мигрирующими птицами и впервые был зафиксирован более ста лет назад – его называли куриным тифом или европейской чумой птиц.

В 1997 году в Гонконге было установлено, что одна из разновидностей птичьего гриппа (H5N1) может передаваться от птицы к человеку. Из 18 заболевших данным штаммом, 6 человек скончалось. Также установлено, что вирус птичьего гриппа способен мутировать и объединяться со штаммами гриппа, которыми болеют люди. С 2003 по 2008 год было подтверждено 361 случай заражения птичьим гриппом человека. 227 человек погибло.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей назвали все меры предосторожности. Они рекомендуют украинцам не покупать мясо птицы и яйца на стихийных рынках.

"Во время вспышек птичьего гриппа не рекомендуется покупать продукты птицеводства, а именно тушки птиц и яйца в местах стихийной торговли. Эти продукты нужно покупать только на официальных рынках, в магазинах и в официальной торговой сети. Также мясо птицы не стоит употреблять без предварительной термической обработки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Они объяснили, что птичий грипп – это такое заболевание, которое невозможно остановить при пересечении границы, так как основным источником вируса являются перелетные птицы.

"Во время вспышки птичьего гриппа существует возможный риск и для людей вследствие непосредственных или близких контактов с инфицированными птицами. Однако пока нет зарегистрированных случаев, чтобы источником заболевания людей птичьим гриппом было птичье мясо или яйца, но, чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли", - добавил начальник управления здоровья и благополучия животных Госпродпотребслужбы Николай Сонько.

Также есть меры личной защиты: