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Медики бьют тревогу: в Украине очень быстро распространяется опасный грипп

STYLERЖизнь    20.01.2020 - 22:35
Медики бьют тревогу: в Украине очень быстро распространяется опасный грипп
Грипп в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Врачи сказали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости гриппом

Грипп в Украине набирает обороты и за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 35%. Однако, как отмечают специалисты, об эпидемии говорить пока рано, так как эпидемпорог пока еще не превышен.

С начала сезона заболеваний острыми вирусными инфекциями и гриппом погибло уже пять человек. Трое погибших были зарегистрированы в Житомирской области и по одному – в Тернопольской и Запорожской областях. Как утверждают врачи, все пациенты погибли от осложнений, так как первые дни лечились самостоятельно и не обращались за медицинской помощью.

По данным медиков, пик заболеваемости ожидается в конце января – начале февраля.

"Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями начался прошлой осенью и продлится до весны. Вспышки ожидаются в конце января — начале февраля. В течение предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболели 5,4 миллиона человек, 64 умерли. В нашей области летальных исходов не было, но с вирусом и осложнениями после него столкнулись полмиллиона жителей. Почти 70 процентов из них – дети. Самая высокая заболеваемость наблюдается среди школьников 6—14 лет. По прогнозу, в Украине переболеют до шести миллионов человек", - рассказала заведующая отделом организации эпидемиологических исследований областного лабораторного центра МЗ Украины Елена Кузьменко.

Врачи отмечают, что основной критерий тяжести заболевания – это не степень повышения температуры, а общая выраженность интоксикации организма. Самое важное - это обратиться к врачу в первый же день заболевания. Назначение и прием противовирусных препаратов в первые двое суток болезни – существенно снижает не только риск осложнений, но риск госпитализации пациента.

Грипп А H1N1, который циркулирует в Украине с 2009 года (он же калифорнийский, свиной, пандемический), может поражать нижние дыхательные пути, то есть вызывать первичные вирусные пневмонии, являющиеся основной причиной смерти больных. За два-три дня в легких происходят необратимые изменения. Этот штамм вируса поражает людей с избыточной массой тела, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, беременных. Причем смертность от него доминирует у молодых людей.

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