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Мир в панике: вирус из Китая убивает людей и лекарства от него пока нет

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 13:41
Мир в панике: вирус из Китая убивает людей и лекарства от него пока нет
Вирус из Китая обнаружили еще в нескольких странах (Коллаж РБК-Украина)

Новый короновирус из Китая забрал жизнь еще одного человека

Страшный вирус, который был обнаружен накануне нового года в Китае, унес жизнь еще одного человека. На данный момент в больницах Китая находится 169 человек, из которых 9 – в критическом состоянии и 35 – в тяжелом.

19 января в китайском городе Ухань скончался 89-летний местный житель. Как говорится в сообщении местного комитета здравоохранения, причиной смерти стал новый тип коронавируса. Есть неофициальные данные, что количество заболевших в Китае уже превысила 1700 человек.

Кроме того, появилась информация о том, что новый коронавирус был зафиксирован в Таиланде, Японии и Южной Корее. ВООЗ собирается в среду, 22 января, провести экстренное совещание, чтобы выяснить опасность этого вируса и оценить угрозу для международной безопасности.

Лекарства от вируса 2019-nCoV нет, врачи применяют лишь симптоматическую терапию и надеются на поддержку дыхательных функций заболевших. Кроме того, власти Китая подтвердили, что коронавирус может передаваться не только от животного к человеку, но и от человека к человеку.

Коронавирусы – это семейство из более 30 вирусов, которые были выделены в 1965 году. Они поражают животных, птиц и человека. Эти вирусы поражают дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт и нервную систему. В тяжелых случаях болезнь заканчивается летальным исходом.

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