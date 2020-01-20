В Винницкой области зафиксировали вспышку птичьего гриппа

На убой могут отправить 98 тысяч птиц
В Винницкой области ввели карантин в связи со вспышкой птичьего гриппа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
Сообщается, что гибель птицы была зафиксирована 18 января на территории ООО "Хутор" в селе Бугаков Немировского района. Для выяснения обстоятельств были введены карантинные ограничения на 72 часа.
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 19.01.2020 установлен диагноз на грипп птицы. По предварительной информации в ООО "Хутор" на 01.01.2020 содержалось около 98 тыс. голов птицы яичного направления", - отметили в Госпродпотребслужбе.
Сегодня, 20 января, запланировано заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, решением которой будет утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора. На данный момент проводятся действия по локализации и недопущения распространения возбудителя птичьего гриппа.
Ранее РБК-Украина писало, что две вспышки птичьего гриппа зафиксировали в Польше. В результате гриппа птицы, планировали отправить более 100 тысяч птиц.
Напомним, в 2017 году в Украине была зафиксирована мощная вспышка вируса птичьего гриппа. Тогда Молдова запретила ввоз на территорию страны мяса птицы из Украины.