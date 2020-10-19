В Украине будут выдавать автономера по-новому: изменится и цена, и процедура

Номера на автомобиль в Украине можно будет получить по-новому. Однако это станет возможно после принятия нововведений, предусмотренных законопроектом №4213. Украинцы сами будут искать, у кого изготавливать автомобильные номера, заказывать и оплачивать работу. Об этом говорится в тексте законопроекта и сопроводительных документах на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, все свободные номера, кроме "элитных", разместят в единой базе. Там можно будет выбрать цифры. После у МВД можно будет заказать только регистрацию, сами номера сделают за отдельную плату частные предприниматели.

Стоимость номерного знака без специальных комбинаций в Украине сейчас равна 550 гривен для машин отечественного производства и стран СНГ. За номер для иномарки приходится платить 590 гривен. В то же время цены на элитные номера варьируются от 4 до 30 тысяч гривен.

Что изменится?

Стоимость изготовления знаков будет меняться. Водитель должен будет сам выбрать из списка специализированных предприятий, кто сможет изготовить ему знак по всем государственным стандартам. Изготовить номер у частной компании можно и сейчас. Цена комплекта колеблется от 400 до 800 грн. В результате, если сейчас за номера и бланк регистрации нужно платить 550-590 грн, то по новым правилам цена может колебаться от 619 до 1019 грн.

"Раньше при регистрации транспортного средства человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь получит только свидетельство, а автономер закажет в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту", – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Зачем нужен законопроект?

Новый законопроект поможет сохранить около 483 миллионов денег из государственного бюджета, так как сейчас для изготовления номеров приходится проводить специальный тендер, потом развозить по стране номера, хранить их. В результате сопутствующие расходы могут быть выше, чем стоимость самого номера.

"Закупленные номерные знаки Главный сервисный центр МВД передает в региональные сервисные центры, которые, в свою очередь, передают их в территориальные. Такая процедура крайне громоздкая и экономически невыгодна, поскольку для получения конечного результата регистрации транспортного средства – выдачу номерных знаков – государство тратит из своего бюджета большую сумму средств, чем стоит сам номерной знак", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если законопроект будет принят, новые правила вступят в силу уже через 6 месяцев с момента его принятия.

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