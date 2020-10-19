В Україні будуть видавати автономери по-новому: зміниться і ціна, і процедура

Номери на автомобіль в Україні можна буде отримати по-новому. Однак це стане можливо після прийняття нововведень, передбачених законопроєктом №4213. Українці самі будуть шукати, у кого виготовляти автомобільні номери, замовляти та оплачувати роботу. Про це йдеться в тексті законопроєкту і супровідних документах на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, всі вільні номери, крім "елітних", розмістять в єдиній базі. Там можна буде обрати цифри. Після у МВС можна буде замовити тільки реєстрацію, самі номери зроблять за окрему плату приватні підприємці.

Вартість номерного знака без спеціальних комбінацій в Україні зараз дорівнює 550 гривень для машин вітчизняного виробництва та країн СНД. За номер для іномарки доводиться платити 590 гривень. Водночас ціни на елітні номери варіюються від 4 до 30 тисяч гривень.

Що зміниться?

Вартість виготовлення знаків буде змінюватися. Водій повинен буде сам вибрати зі списку спеціалізованих підприємств, хто зможе виготовити йому знак по всім державним стандартам. Виготовити номер у приватній компанії можна і зараз. Ціна комплекту коливається від 400 до 800 грн. В результаті, якщо зараз за номери та бланк реєстрації потрібно платити 550-590 грн, то за новими правилами ціна може коливатися від 619 до 1019 грн.

"Раніше при реєстрації транспортного засобу людина отримувала свідоцтво про реєстрацію і номерний знак. Тепер отримає тільки свідоцтво, а автономер замовить в тому місці, яке має право виробляти його за державним стандартом", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Навіщо потрібен законопроєкт?

Новий законопроєкт допоможе зберегти близько 483 мільйонів грошей з державного бюджету, бо зараз для виготовлення номерів доводиться проводити спеціальний тендер, потім розвозити по країні номери, зберігати їх. В результаті супутні витрати можуть бути вище, ніж вартість самого номеру.

"Закуплені номерні знаки Головний сервісний центр МВС передає в регіональні сервісні центри, які, своєю чергою, передають їх у територіальні. Така процедура дуже громіздка й економічно невигідна, оскільки для отримання кінцевого результату реєстрацію транспортного засобу – видачу номерних знаків – держава зі свого бюджету витрачає велику суму коштів, ніж коштує сам номерний знак", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, нові правила наберуть чинності вже через 6 місяців з моменту його прийняття.

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