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Под Киевом авто снесло женщину с коляской: водитель отделался "смешным" штрафом

STYLERПроисшествия    02.07.2020 - 10:11
Под Киевом авто снесло женщину с коляской: водитель отделался "смешным" штрафом
ДТП под Киевом в городе Вишневое (коллаж: РБК-Украина)

В Вишневом водитель сбил женщину с ребенком на "зебре", стали известны подробности

В Вишневом Киевской области водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Мама с коляской и ребенком на руках начала движение по зебре, а в это время авто повернуло направо и врезалось в них.

Хотя скорость была и невысокой, водитель остановился не сразу, едва не раздавив людей. Позже он объяснил, что "не смог оценить ситуацию", теперь ему грозит "смешной" штраф, говорится в сюжете ТСН.

На видео с камер видно все происшествие. После аварии шокированная женщина вскочила, схватила малыша на руки, к ней подбежали люди.

К счастью, травмы незначительные, но их все же отвезли в "Охматдет" для тщательного обследования.

Как оказалось, водитель трезвый. Полиция составила на него административный протокол. По словам Виталии Грохольской, руководителя отдела коммуникации полиции Киевской области, санкции статьи предусматривают незначительный штраф от 340 до 425 гривен, а также лишение правом управлять авто до года. Но это будет решать суд.

ДТП в Вишневом (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, что ДТП произошло в городе Вишневое. Автомобиль Ford на переходе сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Видео появилось в сети 1 июля.

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Автор: Светлана Мащенко

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