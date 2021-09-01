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Украину ждет самый большой урожай со времен Киевской Руси: какие культуры бьют рекорды и почему

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Среда 01 сентября 2021 12:35
Украину ждет самый большой урожай со времен Киевской Руси: какие культуры бьют рекорды и почему В Украине ожидается невиданная урожайность (фото: pixabay.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Украину в 2021-2022 годах ждет наибольший урожай со времен Киевской Руси. И причина даже не в новых сортах или технологиях, а в... глобальном потеплении, которое не обошло и нашу страну.

Такой интересный прогноз озвучил глава Укргидрометцентра Николай Кульбида в интервью изданию "Парламент".

"В этом году в Украине будет самый большой урожай за всю историю, начиная от Киевской Руси. Все это из-за благоприятных погодных условий, которые были во время посевной", - сказал климатолог.

В частности, в этом году уже ожидается наибольший урожай кукурузы (эксперты уже прогнозируют огромное снижение цены на эту культуру) и озимых.

"Если говорить об угрозах глобального потепления для аграрного сектора нашего государства, то они, конечно, есть, но современные технологии позволяют избегать негативных последствий. Думаю, наши аграрии считаются с этим, особенно крупные агрохолдинги", - добавил Кульбида.

Заметим, что в Украине рекордно снизились цены, например, на яблоки. И причина тому как раз невиданная ранее урожайность этих фруктов.

Подобная ситуация наблюдается и с другими культурами, которые выращивают украинцы.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут полностью исчезнуть зимы.

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Агропромышленный комплекс климатолог
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