В Украине осенью сильно упадет в цене популярный фрукт

Цена на яблоки в Украине упадет уже этой осенью. Все дело в том, что в этом году небывалый урожай этих фруктов.

Из-за избытка продукции аграрии вынуждены будут спустить цены на плоды. По словам аналитика, урожай ожидается не только в нашей стране, но и в других европейских государствах.

Цена за килограмм яблок может достичь 7 гривен, такой порядок цен был в 2019 году. Отметим, что еще в прошлом году фрукты продавали по цене 35 гривен за килограмм.

"Несомненно, погодные аномалии, такие как град или сильный дождь, могут навредить урожаю, что может повлиять на его стоимость. Однако на сегодняшний день прогнозируется высокий урожай яблок в нашей стране и Европе, хотя окончательная цена будет сформирована в сентябре после того, как фермеры соберут урожай", - сказал Баштанник.

По словам эксперта, урожай будет востребован как внутри страны, так и для экспорта. Фермеры успешно отправляют плоды в Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, Европу и Сингапур.

В чем польза яблок

В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. В совокупности они придают нам жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, улучшают работу мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему.