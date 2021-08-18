В Украине подешевеет кукуруза: не спешите запасаться

Об этом сообщила аналитик зернового рынка консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" Марина Маринич в рамках панельной дискуссии во время Дня поля Digital Field, пишет "Агропортал".

"В своем отчете от 12 августа USDA (Министерство сельского хозяйства США) снизило прогноз производства озимой пшеницы в основных странах-производителях: США, Канаде и России. В то же время они повысили прогноз производства в Украине до 30 млн т. Поэтому даже если отечественные экспортеры поставят цену слегка ниже рыночной, она все равно будет очень высокой: уже сегодня я слышала о $290/т (FOB)", — рассказала Марина Маринич.

Эксперт отмечает, что аналогичная ситуация складывается по ячменю и ржи. По прогнозу USDA, производство ячменя в Украине составит 10 млн т. На этой неделе цены на него достигли $250/т (FOB), а 13 августа резко увеличились до $270/т.

"Спрос на рожь тоже должен вырасти, ведь основные производители — Германия, Польша и Россия — сократили производство. В Украине урожай ржи ожидается немного меньше прошлогоднего. Но в целом перспективы тоже очень хорошие", — резюмировала Марина Маринич.

Чем полезна кукуруза

Кукурузные зерна богаты витаминами: РР, Е, D, К, витаминами группы В (В1, В2), а также аскорбиновой кислотой В початках этого растения находятся ценные минеральные вещества: соли калия, кальция, фосфора, железа и магния, а также микроэлементы: никель и медь.