В Україні буде найбільший врожай з часів Київської Русі: які культури б'ють рекорди і чому

Україну в 2021-2022 роках чекає найбільший врожай від часів Київської Русі. І причина навіть не у нових сортах чи технологіях, а у… глобальному потеплінні, яке не оминуло й нашу країну.

"Цього року в Україні буде найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі. Все це через сприятливі погодні умови, які були під час посівної", - сказав кліматолог.

Зокрема, цього року вже очікується найбільший врожай кукурудзи (експерти вже прогнозують величезне зниження ціни на цю культуру) та озимих.

"Якщо говорити про загрози глобального потепління для аграрного сектору нашої держави, то вони, звісно, є, але сучасні технології дозволяють уникати негативних наслідків. Думаю, наші аграрії зважають на це, особливо великі агрохолдинги", - додав Кульбіда.

Зауважимо, що в Україні рекордно знизилися ціни, наприклад, на яблука. І причина тому якраз небачена раніше урожайність цих фруктів.

Подібна ситуація спостерігається і з іншими культурами, які вирощують українці.