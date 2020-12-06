В Украине активизировались мошенники, которые воруют деньги с карт: как распознать обман

Аферисты воруют деньги через электронную почту (коллаж: РБК-Украина)

Мошенники в Украине каждый раз придумывают и ищут новые способы воровства денег у граждан. Так, на этот раз аферисты проворачивают аферу через электронную почту. Они от имени "Укрпочты" рассылают украинцам сообщение, чтобы узнать номера банковских карточек.

Об этом на своей странице в Facebook предупредил граждан генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. По его словам, аферистам нужны номера карточек, чтобы потом снимать с них деньги.

Итак. Схема аферы такова: мошенники через электронную почту устраивают спам-рассылку с требованием оплатить небольшую сумму якобы за международную посылку "Укрпочты". Нажав на письмо, жертвы открывают злоумышленникам доступ к номеров своих карточек. Мошенникам же нужны номера карт, чтобы в дальнейшем снимать с них деньги.

Как отмечают в компании, "Укрпочта" не делает такие рассылки. В базе почты, уверяют, даже нет электронных адресов граждан.

Сообщение от мошенников (фото: igor.smelyansky/facebook.com)

Поэтому, чтобы не попасть на крючок аферистов и предотвратить потери, в "Укрпочте" советуют:

Не нажимать на ссылки, которые поступают Вам на почту Не давать номер Вашей карты.

Напомним, в Украине мошенники придумали схему обмана с компенсацией за карантин.

Также ранее в МВД предупредили украинцев о злоумышленников, которые через Telegram выманивают деньги.