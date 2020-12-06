ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні активізувалися шахраї, які крадуть гроші з карток: як розпізнати обман

Неділя 06 грудня 2020 09:21
В Україні активізувалися шахраї, які крадуть гроші з карток: як розпізнати обман
Аферисти крадуть гроші через електронну пошту (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анжеліка Галушко

Шахраї в Україні щоразу вигадують і шукають нові способи крадіжок грошей в громадян. Так, цього разу аферисти провертають аферу через електронну пошту. Вони від імені "Укрпошти" розсилають українцям повідомлення, щоб дізнатися номери банківських карток.

Про це на своїй сторінці в Facebook попередив громадян генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. За його словами, аферистам потрібні номери карток, щоб потім знімати з них гроші.

Отже. Схема афери така: шахраї через електронну пошту влаштовують спам-розсилку з вимогою оплатити невелику суму нібито за міжнародну посилку "Укрпошти". Натиснувши на листа, жертви відкривають зловмисникам доступ до номерів своїх карток. Шахраям же потрібні номери карток, щоб надалі знімати з них гроші.

Як відзначають в компанії, "Укрпошта" не робить такі розсилки. У базі пошти, запевняють, навіть немає електронних адрес громадян.

В Україні активізувалися шахраї, які крадуть гроші з карток: як розпізнати обман

Повідомлення від шахраїв (фото: igor.smelyansky/facebook.com)

Тому, щоб не втрапити на гачок аферистів і запобігти втратам, в "Укрпошті" радять:

  1. Не натискати на посилання, яке надійшло Вам на пошту
  2. Не давати номер Вашої картки.

Нагадаємо, в Україні шахраї вигадали схему обману з компенсацією за карантин.

Також раніше у МВС попередили українців про зловмисників, які через Telegram видурюють гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Укрпоштамошенничество

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся