Украинцев предупредили о мошенниках в Telegram, которые пишут от имени друзей

Украинцев предостерегли от нового мошенничества в Telegram (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Украине активизировались онлайн-мошенники, которые различными способами пытаются украсть деньги граждан. Новую схему злоумышленники придумали в Telegram, где присылают сообщение с просьбой материальной помощи из вашего аккаунта.

О мошеннической схеме подробно рассказали в Министерстве внутренних дел, где также посоветовели украинцам быть крайне внимательными, когда им поступают смс с просьбой одолжить средства. Так, мошенники используют мессенджер Telegram и со страницы жертвы пишут друзьям. Единственный нюанс - реальное фото человека совпадает, однако, номер скрыто. В сообщениях злоумышленники просят дать в долг деньги.

В МВД составили список советов, как не стать жертвой мошенников. И прежде всего, правоохранители советуют установить в мессенджерах двойную аутентификацию.

Не менее важно, если поступило подобное сообщение, лично позвонить человеку и убедиться, что именно он просит помощи.

Кроме того, в любом случае на незнакомых сайтах нельзя предоставлять личные данные, в том числе: паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль. Подобные вещи можно указывать только на официальных сайтах. Тоже не стоит пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей.

"Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками", - говорят в МВД.

Также во время покупок в Интернете лучше не делать больших предоплат. Стоит воспользоваться наложенным платежом. В таком случае клиент может получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.

В случае, если вы стали жертвой мошенников, силовики рекомендуют, обратиться в полицию, но нужно собрать все доказательства факта мошенничества.

В то же время если есть подозрение, что страницу "взломали", необходимо прекратить все сессии этого мессенджера на всех устройствах.

Напомним, мы писали о том, что аферисты нашли новую схему вымогательства через приложения для смартфонов.

Также ранее сообщалось, что в Украине появился новый вид мошенничества с помощью фейковых благотворительных фондов.