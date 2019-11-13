ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как защитить данные банковских карт: эксперты дали полезные советы украинцам

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 13:57
Как защитить данные банковских карт: эксперты дали полезные советы украинцам
Защита банковской карты: эксперты рассказали о безопасности данных (фото: коллаж РБК-Украина)

Эксперты рассказали о защите банковских карт от мошенников

С каждым годом количество преступлений, связанных с использованием банковских карт, увеличивается. Эксперт в области информационной безопасности дал полезные советы о том, как обезопасить себя от мошенников.

Эксперт подчеркнул, что существует два вида наиболее распространенных случаев мошенничества с платежными картами. Есть техническое мошенничество, так называемый фишинг, когда кибермошенники воруют идентификационных данных пользователей, и неаккуратность владельцев банковских карт, которая приводит к потере денег. Например, когда ПИН-коды карт хранятся в незащищенном месте.

Как защитить данные банковских карт: эксперты дали полезные советы украинцам

Защита банковской карты: эксперты рассказали о безопасности данных (фото: НБУ)

Злоумышленники узнают данные платежных карт пользователей и начинают рассчитываться их картами. Эксперт отметил, что самую большую угрозу представляет мошенничество с помощью социальной инженерии, которое оказывает воздействие на психологию владельцев карт.

Владельцам карт сообщают, что с их счета произошла несанкционированная оплата. Люди начинают паниковать и отсылать СМС-сообщения со своими паролями. Но в итоге мошенники получают всю необходимую информацию, которая помогает им похитить деньги.

Чтобы уберечь свои деньги от рук мошенников, эксперты советуют никому не передавать свои данные и данные ваших карт. Даже если вам позвонили по телефону и назвали достоверную информацию о ваших платежах, положите трубку и сами перезвоните в банк, чтобы там выяснить все обстоятельства. Так вы будете уверены, что разговариваете действительно с сотрудником финучреждения.

Новый обман на кассе магазинов: украинцев предупредили о схеме В Киеве задержали злоумышленника, который за 150 тыс. долларов продавал "связи" в ОП
Новости Украины мошенничествобанковские карты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь