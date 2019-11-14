В Україні активізувалися шахраї з фальшивими грошима

Шахраї в Україні пропонують придбати фальшиві гроші (фото: колаж РБК-Україна)

В інтернеті шахраї активно поширюють рекламу купівлі фальшивих грошей

В Україні шахраї через інтернет активно продають фальшиві гроші. При цьому підроблені гривні дуже популярні. Зловмисники не просто продають такі гроші, але і виправдовують свої дії тим, щоб люди, таким чином, карали державу. Про це повідомляє InternetUA.

Деякі сервіси, на яких пропонують фальшиві гроші, працюють вже досить довгий час. Вони влаштовують акції і залучають нових покупців. Таким чином, з підробними грошима пов'язана велика кількість людей, як в Україні, так і за межами держави.

Багато фальшивих грошей потрапляє в Україну з "ДНР" і "ЛНР". Але, тим не менш, в 2018 році, порівняно з 2017 роком, в країні спостерігалося зниження кількості і загальної суми підроблених банкнот гривні.

Скріншоти оголошень

За даними НАБУ, 99% підроблених банкнот гривні виготовлялися з допомогою струменевих і лазерних принтерів. Інші фальшивки були виготовлені поліграфічним способом.

Скріншоти оголошень

Найчастіше фальшивими грошима розплачувалися на касах закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

Щоб убезпечити себе від підроблених купюр необхідно дотримуватися наступних правил:

Використовуйте безготівковий розрахунок;

Бажано придбати портативний детектор банкнот, який дозволить перевіряти купюри, не відходячи від каси;

Обмінювати валюту краще в банках або перевірених обмінниках;

Не міняйте дрібні гроші на більш великі в місцях масової торгівлі або на прохання перехожих;

Завжди перевіряйте гроші на місці. Якщо купюра у вас викликає підозру, то попросіть її замінити.

Якщо ви виявили підроблені гроші, то одразу ж повідомте про це в поліцію. Якщо ви знаєте, де отримали підробку, то в судовому порядку можете вимагати відшкодування витрат.