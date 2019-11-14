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В Україні активізувалися шахраї з фальшивими грошима

STYLERЖиття    14.11.2019 - 21:25
В Україні активізувалися шахраї з фальшивими грошима
Шахраї в Україні пропонують придбати фальшиві гроші (фото: колаж РБК-Україна)

В інтернеті шахраї активно поширюють рекламу купівлі фальшивих грошей

В Україні шахраї через інтернет активно продають фальшиві гроші. При цьому підроблені гривні дуже популярні. Зловмисники не просто продають такі гроші, але і виправдовують свої дії тим, щоб люди, таким чином, карали державу. Про це повідомляє InternetUA.

Деякі сервіси, на яких пропонують фальшиві гроші, працюють вже досить довгий час. Вони влаштовують акції і залучають нових покупців. Таким чином, з підробними грошима пов'язана велика кількість людей, як в Україні, так і за межами держави.

Багато фальшивих грошей потрапляє в Україну з "ДНР" і "ЛНР". Але, тим не менш, в 2018 році, порівняно з 2017 роком, в країні спостерігалося зниження кількості і загальної суми підроблених банкнот гривні.

В Україні активізувалися шахраї з фальшивими грошима

Скріншоти оголошень

За даними НАБУ, 99% підроблених банкнот гривні виготовлялися з допомогою струменевих і лазерних принтерів. Інші фальшивки були виготовлені поліграфічним способом.

В Україні активізувалися шахраї з фальшивими грошима

Скріншоти оголошень

Найчастіше фальшивими грошима розплачувалися на касах закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

Щоб убезпечити себе від підроблених купюр необхідно дотримуватися наступних правил:

  • Використовуйте безготівковий розрахунок;
  • Бажано придбати портативний детектор банкнот, який дозволить перевіряти купюри, не відходячи від каси;
  • Обмінювати валюту краще в банках або перевірених обмінниках;
  • Не міняйте дрібні гроші на більш великі в місцях масової торгівлі або на прохання перехожих;
  • Завжди перевіряйте гроші на місці. Якщо купюра у вас викликає підозру, то попросіть її замінити.

Якщо ви виявили підроблені гроші, то одразу ж повідомте про це в поліцію. Якщо ви знаєте, де отримали підробку, то в судовому порядку можете вимагати відшкодування витрат.

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