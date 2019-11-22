В Украине активизировались аферисты: среди жертв - воин АТО

Украинцев предупреждают об активизации мошенников, которые обещают помочь с трудоустройством, но просто обманывают наивных соискателей на деньги. Об одном из таких случаев рассказал одесский активист Демьян Ганул после того, как к нему обратился ветеран АТО, ставший жертвой аферистов.

Как отметил общественник на своей странице в Facebook, в помещении на улице Екатерининской 37/7, где "оборудовали" себе офис фейковые хэд-хантеры, раньше работали квартирные аферисты.

По словам участника боевых действий на Донбассе, он на сайте work.ua увидел объявление о поиске сотрудников на работу в сфере охраны. Обещали 900 гривен за смену. Мужчина отправился на собеседование, где его попросили заплатить 1800 гривен - мол, за форму. Был подписан договор на предоставление "информационных услуг".

В Одессе разоблачили мошенников, которые промышляли в сфере трудоустройства (Фото: скриншот)

Ветеран внес деньги, после чего его заверили, что свяжутся в ближайшее время. Однако никаких звонков не было. Мужчина сам принялся звонить "работодателям", но ему не отвечали.

В офисе находились только две сотрудницы, была куча пустых папок и мониторы без системных блоков - бурлила имитация рабочего процесса. Также на момент прихода активиста и пострадавшего от мошенников ветерана в помещении находился еще один мужчина, который тоже пришел устраиваться на работу и столкнулся с аналогичным условием - заплатить 1800 гривен.

На место вызвали правоохранителей.

Сотрудница в офисе заявила, что деньги они передавали курьерам. Активисты зафиксировали выписку из Единого госреестра ФОП с именем руководителя этой фирмы по "трудоустройству" - Андрей Иванович Черкасов.

Видео: Аферисты обманывали желающий найти работу и брали у них деньги после подписания "контракта"