Мошенник под видом СБУшника собрал 100 тысяч "пожертвований" для участников ООС (фото)

СБУ задержала афериста, который орудовал под Черниговом
В Чернигове разоблачили и задержали мошенника, который занимался "сбором пожертвований" на нужды участников боевых действий и выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.
При задержании афериста у него обнаружили поддельное удостоверение и автомат Калашникова российского производства.
Житель Киева встречался с коммерсантами и бизнесменами в Черниговской области и просил деньги якобы на нужды участников ООС на Донбассе, в частности из правоохранительных органов.
Мошенник под видом СБУшника собирал "пожертвования" (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)
Мужчине удалось обмануть предпринимателей на сумму 100 тысяч гривен.
Также фальшивый СБУшник предлагал свое содействие в решении вопросов с перевозкой товаров через таможню на границе.
Было начато уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.
Мошенник под видом СБУшника собирал "пожертвования" (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)
Досудебное расследование продолжается.
Пользователи сети отмечают, что мошенник мог изготовить такое "качественное" псевдоудостоверение СБУшника в типографии.
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