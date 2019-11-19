Мошенник под видом СБУшника собрал 100 тысяч "пожертвований" для участников ООС (фото)

Мошенник под видом СБУшника собирал "пожертвования" (Фото: коллаж РБК-Украина)

СБУ задержала афериста, который орудовал под Черниговом

В Чернигове разоблачили и задержали мошенника, который занимался "сбором пожертвований" на нужды участников боевых действий и выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.

При задержании афериста у него обнаружили поддельное удостоверение и автомат Калашникова российского производства.

Житель Киева встречался с коммерсантами и бизнесменами в Черниговской области и просил деньги якобы на нужды участников ООС на Донбассе, в частности из правоохранительных органов.

Мошенник под видом СБУшника собирал "пожертвования" (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Мужчине удалось обмануть предпринимателей на сумму 100 тысяч гривен.

Также фальшивый СБУшник предлагал свое содействие в решении вопросов с перевозкой товаров через таможню на границе.

Было начато уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Мошенник под видом СБУшника собирал "пожертвования" (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Досудебное расследование продолжается.

Пользователи сети отмечают, что мошенник мог изготовить такое "качественное" псевдоудостоверение СБУшника в типографии.

Красава. Красная гербовая печать, бланк удостоверения... А может пора проверить все типографии в Киеве... Смотри и найдутся "умелые ручки"...

Там же написано Общественная организация...

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