ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мошенник под видом СБУшника собрал 100 тысяч "пожертвований" для участников ООС (фото)

STYLERЖизнь    19.11.2019 - 07:50
Мошенник под видом СБУшника собрал 100 тысяч "пожертвований" для участников ООС (фото)
Мошенник под видом СБУшника собирал "пожертвования" (Фото: коллаж РБК-Украина)

СБУ задержала афериста, который орудовал под Черниговом

В Чернигове разоблачили и задержали мошенника, который занимался "сбором пожертвований" на нужды участников боевых действий и выдавал себя за сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ.

При задержании афериста у него обнаружили поддельное удостоверение и автомат Калашникова российского производства.

Житель Киева встречался с коммерсантами и бизнесменами в Черниговской области и просил деньги якобы на нужды участников ООС на Донбассе, в частности из правоохранительных органов.

Мошенник под видом СБУшника собрал 100 тысяч &quot;пожертвований&quot; для участников ООС (фото)

Мошенник под видом СБУшника собирал "пожертвования" (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Мужчине удалось обмануть предпринимателей на сумму 100 тысяч гривен.

Также фальшивый СБУшник предлагал свое содействие в решении вопросов с перевозкой товаров через таможню на границе.

Было начато уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Мошенник под видом СБУшника собрал 100 тысяч &quot;пожертвований&quot; для участников ООС (фото)

Мошенник под видом СБУшника собирал "пожертвования" (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

Досудебное расследование продолжается.

Пользователи сети отмечают, что мошенник мог изготовить такое "качественное" псевдоудостоверение СБУшника в типографии.

  • Красава. Красная гербовая печать, бланк удостоверения... А может пора проверить все типографии в Киеве... Смотри и найдутся "умелые ручки"...
  • Там же написано Общественная организация...

Мошенник под видом СБУшника собрал 100 тысяч &quot;пожертвований&quot; для участников ООС (фото)

Мошенник под видом СБУшника собрал 100 тысяч &quot;пожертвований&quot; для участников ООС (фото)

Скрин комментариев (facebook.com/SecurSerUkraine)

СБУ выявила незаконную добычу угля на Донбассе на 8 млн гривен СБУ заблокировала канал финансирования "ДНР"
Новости Украины Служба безопасности Украиныпожертвованияаферистмошенник
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь