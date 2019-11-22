В Україні активізувалися аферисти: серед жертв - воїн АТО

Українців попереджають про активізацію шахраїв, які обіцяють допомогти з працевлаштуванням, але просто обманюють наївних шукачів на гроші. Про один з таких випадків розповів одеський активіст Дем'ян Ганул після того, як до нього звернувся ветеран АТО, який став жертвою аферистів.

Як зазначив громадський діяч на своїй сторінці в Facebook, у приміщенні на вулиці Катерининській 37/7, де "обладнали" собі офіс фейкові хед-хантери, раніше працювали квартирні аферисти.

За словами учасника бойових дій на Донбасі, він на сайті work.ua побачив оголошення про пошук співробітників на роботу в сфері охорони. Обіцяли 900 гривень за зміну. Чоловік відправився на співбесіду, де його попросили заплатити 1800 гривень - мовляв, за форму. Був підписаний договір на надання "інформаційних послуг".

В Одесі викрили шахраїв, які промишляли у сфері працевлаштування (Фото: скріншот)

Ветеран вніс гроші, після чого його запевнили, що зв'яжуться найближчим часом. Однак жодних дзвінків не було. Чоловік сам почав дзвонити "роботодавцям", але йому не відповідали.

В офісі перебували тільки дві працівниці, була купа порожніх папок і монітори без системних блоків - вирувала імітація робочого процесу. Також на момент приходу активіста і потерпілого від шахраїв ветерана в приміщенні знаходився ще один чоловік, який теж прийшов влаштовуватися на роботу і зіткнувся з аналогічною умовою - заплатити 1800 гривень.

На місце викликали правоохоронців.

Співробітниця в офісі заявила, що гроші вони передавали кур'єрам. Активісти зафіксували виписку з Єдиного держреєстру ФОП з ім'ям керівника цієї фірми за "працевлаштування" - Андрій Іванович Черкасов.

Відео: Аферисти обманювали бажаючий знайти роботу і брали у них гроші після підписання "контракту"