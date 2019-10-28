ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый обман на кассе магазинов: украинцев предупредили о схеме

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 20:40
Новый обман на кассе магазинов: украинцев предупредили о схеме
Украинцам рассказали о новой схеме развода в магазинах (иллюстративное фото / Alexander Aksakov / Getty Images)

Украинцам рассказали о новой схеме развода в супермаркетах

Украинцам рассказали про новый обман на кассе магазинов. О том, как персонал супермаркетов "разводит" доверчивых покупателей, рассказали на одном из киевских форумов.

Суть развода, по словам автора, заключается в следующем. Продавец видит, что покупатель взял много продуктов, и когда "пробивает", то начинает на некоторые продукты вводить коды вручную. Это, говорит юзер, делается для того, чтобы насчитать лишних продуктов.

"У меня была ситуация, когда я купил килограмм картошки, а мне пробили как килограмм конфет, при этом я переплатил около 20 грн. Конечно, я не стал проверять это на кассе, потому что у меня было очень много продуктов, и банально чек был большим, заметить трудно. Одна знакомая также жаловались мне, как у нее в чеке оказалась красная рыба, вместо курицы! Представляете, в каких объемах каждый день обманывают обычных покупателей?" - написал пользователь.

Поэтому, призвал украинцев автор публикации, будьте всегда внимательны и проверяйте ваши чеки на кассе.

К слову, пользователь сети также уверен, что администрация магазинов знает о таких проделках своих сотрудников. Более того, продавцов специально обучают такому мошенничеству.

Новый обман на кассе магазинов: украинцев предупредили о схеме

Украинцам рассказали о новой схеме развода в магазинах (иллюстративное фото / Alexander Aksakov / Getty Images)

"Помогала" получить инвалидность: раскрыта новая схема мошенничества Украинцам угрожает новая мошенническая схема с мобильными: все детали
Новости Украины мошенничество
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь