Новый обман на кассе магазинов: украинцев предупредили о схеме

Украинцам рассказали о новой схеме развода в магазинах (иллюстративное фото / Alexander Aksakov / Getty Images)

Украинцам рассказали о новой схеме развода в супермаркетах

Украинцам рассказали про новый обман на кассе магазинов. О том, как персонал супермаркетов "разводит" доверчивых покупателей, рассказали на одном из киевских форумов.

Суть развода, по словам автора, заключается в следующем. Продавец видит, что покупатель взял много продуктов, и когда "пробивает", то начинает на некоторые продукты вводить коды вручную. Это, говорит юзер, делается для того, чтобы насчитать лишних продуктов.

"У меня была ситуация, когда я купил килограмм картошки, а мне пробили как килограмм конфет, при этом я переплатил около 20 грн. Конечно, я не стал проверять это на кассе, потому что у меня было очень много продуктов, и банально чек был большим, заметить трудно. Одна знакомая также жаловались мне, как у нее в чеке оказалась красная рыба, вместо курицы! Представляете, в каких объемах каждый день обманывают обычных покупателей?" - написал пользователь.

Поэтому, призвал украинцев автор публикации, будьте всегда внимательны и проверяйте ваши чеки на кассе.

К слову, пользователь сети также уверен, что администрация магазинов знает о таких проделках своих сотрудников. Более того, продавцов специально обучают такому мошенничеству.

Украинцам рассказали о новой схеме развода в магазинах (иллюстративное фото / Alexander Aksakov / Getty Images)