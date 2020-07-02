В Україні абітурієнтів все одно забирають в армію: що робити, якщо прийшла повістка

Військовий призов в Україні (Колаж РБК-Україна)

Рішення призовної комісії можна оскаржити, якщо в ньому є порушення

В Україні призов в армію перенесли на літо у зв'язку з пандемією COVID-19, при цьому вступну кампанію до вишів також відтермінували. Таким чином хлопці, які бажають отримати вищу освіту, вже почали отримувати повістки від військкоматів, хоча юнаків у віці 18-19 років згідно з розпорядженням Кабміну повинні призивати тільки за бажанням та за письмовою заявою.

У Сухопутних військах, яким підпорядковуються комісаріати на місцях, кажуть, що з постановою уряду і рекомендаціями згодні, але не все залежить від них. Про це передає ТСН.

Начальник відділу комплектування рядовим сержантським складом і призову штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко визнав, що випадки призову без заяв дійсно бувають.

Він уточнив, що рішення по кожному окремому призовнику ухвалює колегіальний орган - призовна комісія, головує в якій представник міської чи райдержадміністрації.

Важливо зауважити, що не існує регламентованого переліку документів для абітурієнта, який точно дозволить розраховувати на відстрочку.

Тобто рішення "служити або вчитися" приймають призовні комісії на свій розсуд.

Що робити, якщо абітурієнту до 20 років прийшла повістка в армію

Рішення призовної комісії можна оскаржити, якщо в ньому є очевидні порушення, як наприклад невиконання того ж самого розпорядження Кабміну.

Зробити це можна двома способами:

звернутися в обласну призовну комісію

або йти до суду.

"Якщо призовна комісія якогось району вчинила протиправні дії, то перш за все повинен розбиратися голова відповідної державної адміністрації, якщо він не хоче, то голова обласної... Це рішення може бути оскаржено до обласної призовної комісії. З іншого боку, можуть туди не звертатися, а йти безпосередньо відразу до суду", - зазначив полковник.

Військові визнають, що через незвичайний період призову на строкову службу в армію велику роль став грати людський фактор, а комісії на місцях не завжди поспішають виконувати рекомендації центральної влади.

Раніше у МОН України висловилися щодо призову в 2020 році та пояснили, що будуть робити зі школярами та випускниками вишів.

Нагадаємо, що перед цим у Генштабі дали роз'яснення щодо призову в армію українців з 18 років.

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Автор: Володимир Костирін