В Генштабе разъяснили детали призыва в ВСУ: юношам 18 лет не обязательно идти в армию

Фото: военные (РБК-Украина)

Проведение призыва в армию состоится в течение мая-июля этого года

Генштаб Вооруженных Сил Украины обнародовал разъяснения относительно организации призыва в армию. Юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Проведение призыва на срочную военную службу состоится в течение мая-июля этого года.

Призывают мужчин, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста. Однако, в Генштабе уточняют, что юноши 18-19 лет могут служить только по собственному желанию.

Организация подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу осуществляется городскими (районными) государственными администрациями (исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с городскими (районными) военными комиссариатами (территориальными центрами комплектования и социальной поддержки).

Напомним, военный призыв в Украине должен был состояться в апреле-июне. Однако, в связи с карантином было принято решение сместить его на месяц.

Кроме того, в прошлом году Зеленский подписал указ, согласно которому на службу призывают мужчин возрастом с 18 лет. До этого призывали граждан с 20 лет.

Отметим, несмотря на карантин в Украине военнослужащие-срочники будут уволены в запас своевременно.

Ранее сообщалось, что в рамках осеннего призыва 2019 года на срочную военную службу были призваны 15 200 человек.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна