Украина требует исключить Россию из Интерпола

Украина требует исключить Россию из состава международной организации Интерпол.
Об этом требовании сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
В частности, государство-агрессор использует инструменты Интерпола для прикрытия своих преступлений.
"Россия должна быть исключена из состава организации INTERPOL за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине. Мы призываем Исполнительный совет немедленно принять такое решение!"- заявил Монастырский.
Ранее мы сообщали, что Федоров просит отключить сайты РФ от сервиса киберзащиты СloudFlare.
Также мы писали, что Европарламент примет резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.