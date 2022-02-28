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Европарламент примет резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, - СМИ

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 16:06
Европарламент примет резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, - СМИ Фото: Европарламент примет резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС (flick.com/libereurope)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 1 марта, Европарламент намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС. В частности, о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Европейский парламент завтра примет необязательную резолюцию, в которой попросит институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС", - написал он.

При этом журналист добавил, что для того, чтобы Украина получила статус кандидата необходимо единогласие всех 27 стран-членов ЕС, однако такого единогласия сейчас нет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз касательно вопроса присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства.

Ранее Словакия инициировала специальную процедуру присоединения Украины к ЕС.

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Украина Европарламент Вступление в ЕС
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