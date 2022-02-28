Европарламент примет резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, - СМИ

Фото: Европарламент примет резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС (flick.com/libereurope)

Во вторник, 1 марта, Европарламент намерен принять резолюцию по вступлению Украины в ЕС. В частности, о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.