Україна вимагає виключити Росію з Інтерполу

Україна вимагає виключити Росію зі складу міжнародної організації Інтерпол.
Про цю вимогу повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Зокрема, держава-агресор використовує інструменти Інтерполу для прикриття своїх злочинів.
"Росія має бути виключена зі складу організації INTERPOL за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні. Ми закликаємо Виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення!" – заявив Монастирський.
Раніше ми повідомляли, що Федоров просить відключити сайти РФ від сервісу кіберзахисту СloudFlare.
Також ми писали, що Європарламент прийме резолюцію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.