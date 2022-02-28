RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна вимагає виключити Росію з Інтерполу

Автор: Тетяна Самарук

Україна вимагає виключити Росію зі складу міжнародної організації Інтерпол.

Про цю вимогу повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Зокрема, держава-агресор використовує інструменти Інтерполу для прикриття своїх злочинів.

"Росія має бути виключена зі складу організації INTERPOL за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні. Ми закликаємо Виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення!" – заявив Монастирський.

Раніше ми повідомляли, що Федоров просить відключити сайти РФ від сервісу кіберзахисту СloudFlare.

Також ми писали, що Європарламент прийме резолюцію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна