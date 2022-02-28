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Федоров просит отключить сайты РФ от сервиса киберзащиты СloudFlare

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Понедельник 28 февраля 2022 15:19
Федоров просит отключить сайты РФ от сервиса киберзащиты СloudFlare Михаил Федоров обратился в СloudFlare (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к главного исполнительного директора компании СloudFlare Мэтью Принса с просьбой отключить сайты РФ от сервиса и заблокировать возможность россиянам пользоваться ими.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

По словам министра, это одна из основных мировых компаний, которая занимается защитой вебресурсов.

"Просим отключить сайты РФ от CloudFlare и заблокировать возможность россиянам пользоваться их сервисами. Украина нуждается в поддержке от техгигантов в этой войне", - отметил он.

Он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы защитить Европу, Украину и весь демократический мир от этой кровавой, авторитарной агрессии.

Федоров просит отключить сайты РФ от сервиса киберзащиты СloudFlare

Михаил Федоров обратился к СloudFlare заблокировать возможность россиянам пользоваться их сервисами (facebook.com/mintsyfra)

Ранее мы сообщали, что Федоров призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.

Также мы писали, что Минцифра призвала заблокировать Apple Store для россиян.

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Михаил Федоров
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