Федоров просит отключить сайты РФ от сервиса киберзащиты СloudFlare

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к главного исполнительного директора компании СloudFlare Мэтью Принса с просьбой отключить сайты РФ от сервиса и заблокировать возможность россиянам пользоваться ими.

По словам министра, это одна из основных мировых компаний, которая занимается защитой вебресурсов.

"Просим отключить сайты РФ от CloudFlare и заблокировать возможность россиянам пользоваться их сервисами. Украина нуждается в поддержке от техгигантов в этой войне", - отметил он.

Он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы защитить Европу, Украину и весь демократический мир от этой кровавой, авторитарной агрессии.

Михаил Федоров обратился к СloudFlare заблокировать возможность россиянам пользоваться их сервисами (facebook.com/mintsyfra)