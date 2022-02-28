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Украина требует исключить Россию из Интерпола

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Понедельник 28 февраля 2022 16:36
Украина требует исключить Россию из Интерпола Монастырский призвал исключить Россию из Интерпола (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Татьяна Самарук

Украина требует исключить Россию из состава международной организации Интерпол.

Об этом требовании сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

В частности, государство-агрессор использует инструменты Интерпола для прикрытия своих преступлений.

"Россия должна быть исключена из состава организации INTERPOL за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине. Мы призываем Исполнительный совет немедленно принять такое решение!"- заявил Монастырский.

Ранее мы сообщали, что Федоров просит отключить сайты РФ от сервиса киберзащиты СloudFlare.

Также мы писали, что Европарламент примет резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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