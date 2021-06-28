Украина - Швеция: как сейчас выглядит мальчик болельщик, который стал известным на Евро 2012

Подросток признался, что в шестилетнем возрасте он был не готов к такому вниманию к своей персоне. Тимур рассказал, что после 5-6 дней съемок и интервью у него начала сдавать психика.

Тимур в шестилетнем возрасте радуется голу Андрея Шевченко на Евро 2012 (видео: YouTube)

Журналист поинтересовалась у него, куда он пропал после такого яркого появления, ведь о нем ничего не слышно было все эти годы. Парень отметил, что он не пытался стать популярным после своего появления во всех новостях и сайтах.

Тимур (скриншот с видео)

При этом он не скрывает, что ему приятно воспоминать о тех днях.

"Это просто приятные воспоминания для меня, для моих друзей, для моей семьи", - отметил парень.

Раньше он занимался футболом, но после травмы колена решил завязать с этим видом спорта. Сейчас Тимур занимается джиу-джитсу, но все равно продолжает болеть за сборную Украины и верит в ее победу над Швецией.

Тимур также показал футболку Андрея Шевченко, которую нападающий ему подарил в 2012 году. На ней оставили подписи игроки состава, который выступал на Евро 2012.

Тимур рассказал о славе, которая его настигла в шестилетнем возрасте (видео: YouTube)