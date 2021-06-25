Украина на Евро 2020 уже установила ряд рекордов. И не только позитивных

Евро 2020 для Украины началось со скандала вокруг формы, а сейчас сборная нашей страны оказалась в 1/8 финала. И хотя шансы на победу у украинских футболистов не особо большие, этот чемпионат точно запомнится на многие годы.

Какие рекорды и достижения установила Украина на Евро 2020 – читайте в нашем материале ниже.

Скандал с футбольной формой

Во время подготовки сборной к турниру возник скандал с формой национальной команды. Причина – лозунг "Слава Украине - Героям слава", который был нанесен на контур карты. Надпись не сильно видно. Как заявили в УЕФА, сначала форму утвердили, а после жалоб россиян попросили убрать слоган с футболок.

Украинская ассоциация футбола начала переговоры с УЕФА насчет сохранения фразы на форме сборной. Контурную карту и надпись: "Слава Украине!" разрешили оставить, а вот "Героям слава" пришлось убрать, так как в этом увидели политический подтекст. Маленькая, но победа.

Украина обыграла Северную Македонию

Первый матч Украины на Евро 2020 прошел нервно, но победа осталась за сине-желтым – 2:1. Два гола были забиты в первом тайме. Во втором игра стала еще более напряженная, и украинцы получили пенальти. Это сбило боевой настрой украинских футболистов, а македонцев воодушевило. Однако победа в этом матче – важная и первая для сборной Украины с 2012 года.

Ярмоленко – самый-самый

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко стал самым результативным футболистом в истории национальной команды. Он обошел даже Андрея Шевченко по системе "гол+пас", а еще семь голов и обойдет и по этому количеству.

И новая радость от УЕФА – Ярмоленко вошел в символическую сборную группового этапа Евро 2020 по набранным очкам в Fantasy Football. Он набрал 20 баллов.

Украина вышла в плей-офф

После матчей Испании и Швеции Украина вышла в плей-офф и сыграет в 1/8 финала. Противником украинской сборной станет Швеция. Матч состоится во вторник, 29 июня. Букмекеры не очень радужно оценивают шансы Украины в этой игре.

Украинцы вошли в список лучших бомбардиров

Яремчук и Ярмоленко - в списке лучших голеадоров Евро 2020. Именно эти украинские футболисты отмечались в трех матчах сборной в групповом раунде. Оба лидера национальной сборной забили по два мяча.

Это довольно неплохой результат. Их опережают по этому показателю только Криштиану Роналду (5 голов), а также футболисты, которые отличились трижды - Жоржиньйо Вейналдум, Роберт Левандовски, Лукаку, Эмиль Форсберг и Патрик Шик.

Кроме того, Ярмоленко и Яремчук стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, которые смогли забить в обоих стартовых матчах турнира.