Украина - Швеция: букмекеры определили победителя
Сборная Украины сыграет матч с командой Швеции на стадионе в Глазго 29 июня в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, и теперь сине-желтые встретятся на поле с футболистами, благодаря игре которых с Польшей и прошли в плей-офф. Букмекеры оценили шансы подопечных Андрея Шевченко одержать верх в результате этой встречи.
Кого аналитики считают фаворитом матча и какие принимают ставки - читайте в материале ниже.
В букмекерских конторах прогнозируют победу сборной Швеции по итогам игры с командой Украины.
В компании Parimatch викторию шведских футболистов в этом матче оценивают коэффициентом 2,44.
На ничейный счет по результатам игры указываться коэффициент 3,15.
Выигрыш сборной Украины оценивабт коэффициентом 3,35.
В двойном исходе букмекеры ставят такие коэффициенты:
Шведская сборная не проиграет: 1,38 / ничьи не будет: 1,41 / сборная Украины не проиграет: 1,62.
Букмекеры определили победителя матча Украина - Швеция на Евро 2020 29 июня (фото: скрин parimatch.com)
Напомним, что матч Украина - Швеция состоится во вторник, 29 июня, в Глазго (Великобритания, Шотландия) на "Хэмпден Парке". Трансляция будет в 22:00 (по киевскому времени) на телеканале "Украина".
Ранее мы писали о том, что посол Швеции потроллил сборную Украины после того, как сине-желтые прошли в плей-офф, и вскоре в Киеве пришла "ответка".