Україна - Швеція: як зараз виглядає хлопчик уболівальник, який став відомим на Євро 2012

Підліток зізнався, що в шестирічному віці він був не готовий до такої уваги до своєї персони. Тимур розповів, що після 5-6 днів зйомок та інтерв'ю у нього почала здавати психіка.

Тимур в шестирічному віці радіє голу Андрія Шевченка на Євро 2012 (відео: YouTube)

Журналіст поцікавилася у нього, куди він пропав після такої яскравої появи, адже про нього нічого не чутно було всі ці роки. Хлопець зазначив, що він не намагався стати популярним після своєї появи в усіх новинах і сайтах.

Тимур (скріншот з відео)

При цьому він не приховує, що йому приємно згадувати про ті дні.

"Це просто приємні спогади для мене, для моїх друзів, для моєї сім'ї", - зазначив хлопець.

Раніше він займався футболом, але після травми коліна вирішив зав'язати з цим видом спорту. Зараз Тимур займається джиу-джитсу, але все одно продовжує вболівати за збірну України і вірить в її перемогу над Швецією.

Тимур також показав футболку Андрія Шевченка, яку нападник йому подарував у 2012 році. На ній залишили підписи гравці складу, який виступав на Євро 2012.

Тимур розповів про славу, яка до нього прийшла в шестирічному віці (відео: YouTube)