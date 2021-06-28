Украина - Швеция: как сейчас выглядит мальчик болельщик, который стал известным на Евро 2012

Девять лет назад, 11 июня 2012 года, сборная Украины в рамках Евро 2012 сыграла матч со сборной Швеции. В тот день подопечные Олега Блохина выиграли со счетом 2:1. При этом два гола забил Андрей Шевченко, но эта игра запомнилась всем еще маленьким болельщиком на трибунах, который искренье радовался победе нашей команды.

Видео с реакцией 6-летнего Тимура за забитый гол сборной Украины стало "вирусным". Ребенок сразу же оказался в центре внимания журналистов. Сейчас парню уже 15 лет, и он дал интервью YouTube-каналу SportArena .

Подросток признался, что в шестилетнем возрасте он был не готов к такому вниманию к своей персоне. Тимур рассказал, что после 5-6 дней съемок и интервью у него начала сдавать психика.

Тимур в шестилетнем возрасте радуется голу Андрея Шевченко на Евро 2012 (видео: YouTube)

Журналист поинтересовалась у него, куда он пропал после такого яркого появления, ведь о нем ничего не слышно было все эти годы. Парень отметил, что он не пытался стать популярным после своего появления во всех новостях и сайтах.

Тимур (скриншот с видео)

При этом он не скрывает, что ему приятно воспоминать о тех днях.

"Это просто приятные воспоминания для меня, для моих друзей, для моей семьи", - отметил парень.

Раньше он занимался футболом, но после травмы колена решил завязать с этим видом спорта. Сейчас Тимур занимается джиу-джитсу, но все равно продолжает болеть за сборную Украины и верит в ее победу над Швецией.

Тимур также показал футболку Андрея Шевченко, которую нападающий ему подарил в 2012 году. На ней оставили подписи игроки состава, который выступал на Евро 2012.

Тимур рассказал о славе, которая его настигла в шестилетнем возрасте (видео: YouTube)