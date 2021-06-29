Украина - Швеция: комментатор дал детальный прогноз на исторический матч Евро 2020

Прогноз на матч Украина - Швеция

Поединок, который состоится в Глазго, во многом есть исторический, потому что сборная Украины впервые попала в плей-офф. Но тут вопрос, как именно они попали. Как одна из лучших третьих команд: было лишь два поражения от сильных коллективов. Однако шведы им не уступают, имею в виду Австрию и Нидерланды. Швеция выиграла свою группу, ни разу не уступив. Они смогли остановить мощную сборную Испании, победить Словакию и Польшу. Они показали очень прочную командную игру. Даже чем-то мне напомнили сборную Чехии, которая уже оказалась в четвертьфинале, победив Нидерланды. И конечно, шведы не планируют останавливаться в 1/8 финала. Поэтому я бы выделил именно эту команду как фаворита в противостоянии против сборной Украины.

Украинцам нужно надеяться на то, что у них был долгое время на подготовку - пауза между последним матчем в группе, в которой они проиграли австрийцам. У них было восемь дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему матчу. А это очень долгий срок, которого шведы, например, не имели.

Поэтому у сборной Украины, безусловно, будут шансы. Но все же им надо считаться с силой соперника. Сегодня в Глазго, наверное, не будет такого большого количества мячей. Ведь шведы не играют так ярко и сборная Украины продемонстрировала, что лишь отрезками некоторых матчей могут играть неплохо и забивать. Большая зависимость, как всегда, от Ярмоленко и Яремчука.

В отношении шведов я бы выделил их форварда Александра Исаака, который может перейти даже в мадридский "Реал" - об этом сейчас идут слухи. Конечно, вратарь Робин Ольсен, а также лидер полузащиты Эмиль Форсберг, футболист, который безупречно исполняет 11-метровые удары, который умеет бить с дальнего расстояния. Так что у шведов много звеньев укомплектованы очень хорошо.

Но если говорить об оптимистическом прогнозе, мне кажется, что сегодня вполне может быть ничейный результат. Поединки плей-офф нас уже приучили, что такое случается. Вспомним матчи Франция - Швейцария, Италия - Австрия. Поэтому украинцам можно тоже рассчитывать на ничью. Хотя на Евро 2012 Украина победила Швецию 2:1, но пропустила первой. Да, на этот раз будет очень тяжело! Но думаю, что случится ничейный исход в Глазго, я бы сказал 1:1.

Фото: Вадим Скичко (instagram.com/vadym_skichko)

Интересные факты о матче Украины со Швецией

Стартовый свисток на стадионе "Хэмпден Парк" прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть матч можно на телеканалах "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2".

Поединок будет обслуживать итальянская судейская бригада во главе с Даниэле Орсато.

Сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Шведы сыграют в желтом.

Фото: комплект формы на матч (uaf.ua)

Добавим, что воспоминания о матчах со шведами у нашей команды преимущественно приятные. Лишь однажды скандинавам удалось победить украинцев, да и то в товарищеском поединке.

Фото: статистика противостояний (uaf.ua)