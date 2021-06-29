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Фанов сборной Украины могут не пустить на матч против Швеции: причина

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Глазго, Вторник 29 июня 2021 12:57
Фанов сборной Украины могут не пустить на матч против Швеции: причина Фото: фанов сборной Украины могут не пустить на матч против Швеции (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Фанаты сборной Украины не смогут попасть на матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Это будет касаться тех лиц, которые по прибытии в Великобританию не успели пройти обязательную самоизоляцию.

Об этом сообщает посольство Великобритании, передает пресс-центр международного аэропорта "Борисполь".

Отмечено, что для иностранцев-владельцев билетов, включая граждан Украины, не предусмотрено освобождение от пограничных ограничений.

Это означает, что каждый, кто желает посетить сегодня матч на стадионе Хэмпден Парка, по состоянию на день игры, должен был прибыть в Великобританию заранее.

Так, кому-либо из стран, входящих в "оранжевый список" (к которому сегодня относится и Украина), по прибытии к границе Великобритании с билетами на матч будет отказано во въезде в Великобританию, так как у них будет недостаточно времени для обязательной самоизоляции перед матчем.

Кроме этого, любые СМИ и официальные лица, желающие поехать на матч должны быть частью официальной делегации, согласованной Украинской футбольной ассоциацией и УЕФА.

Напомним, что сегодня в 22.00 сборная Украины сыграет матч с командой Швеции на стадионе в Глазго в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

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