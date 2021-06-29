Україна - Швеція: коментатор дав детальний прогноз на історичний матч Євро 2020

Прогноз на матч Україна - Швеція

Поєдинок, який відбудеться у Глазго, у багато чому є історичний, тому що збірна України вперше потрапила до плей-офф. Але тут питання, як саме вони потрапили. Як одна із кращих третіх команд: було лише дві поразки від сильних колективів. Проте шведи їм не поступаються, маю на увазі Австрію та Нідерланди. Швеція виграла власну групу, жодного разу не поступившись. Вони змогли зупинити потужну збірну Іспанії, перемогти Словаччину та Польщу. Вони показали дуже міцну командну гру. Навіть чимось мені нагадали збірну Чехії, яка вже опинилася у чвертьфіналі, перемігши Нідерланди. І звичайно, шведи не планують зупинятися в 1/8 фіналу. Тож я б виділив саме цю команду як фаворита у протистоянні проти збірної України.

Українцям потрібно сподіватися на те, що у них був довгий час на підготовку - пауза між останнім матчем у групі, у якій вони програли австрійцям. Вони мали вісім днів, щоб відновитися та підготуватися до наступного матчу. А це дуже довгий термін, якого шведи, наприклад, не мали.

Тож у збірної України, безперечно, будуть шанси. Але все ж таки їм треба зважати на силу суперника. Сьогодні у Глазго, напевно, не буде такої великої кількості м’ячів. Адже шведи не грають аж так яскраво і збірна Україна продемонструвала, що лише відтинками деяких матчів можуть грати непогано і забивати. Велика залежність, як завжди, від Ярмоленка та Яремчука.

Стосовно шведів я би виділив їхнього форварда Александра Ісака, який може перейти навіть до мадридського "Реала" - про це зараз точаться чутки. Звісно, воротар Робін Ольсен, а також лідер півзахисту Еміль Форсберг, футболіст, який бездоганно виконує 11-метрові удари, який вміє бити з далекої відстані. Тож у шведів багато ланок укомплектовані дуже добре.

Але якщо говорити про оптимістичний прогноз, мені здається, що сьогодні цілком може бути нічийний результат. Поєдинки плей-офф нас уже привчили, що таке трапляється. Згадаймо матчі Франція - Швейцарія, Італія - Австрія. Тож українцям можна теж розраховувати на нічию. Хоча на Євро 2012 Україна перемогла Швецію 2:1, але пропустила першою. Так, цього разу буде дуже важко! Але гадаю, що трапиться нічийний результат у Глазго, я би сказав 1:1.

Фото: Вадим Скічко (instagram.com/vadym_skichko)

Цікаві факти про матч України з Швецією

Стартовий свисток на стадіоні "Хемпден Парк" пролунає о 22:00 за київським часом.

Подивитися матч можна на телеканалах "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2".

Поєдинок обслуговуватиме італійська суддівська бригада на чолі з Даніеле Орсато.

Збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми. Шведи зіграють у жовтому.

Фото: комплект форми на матч (uaf.ua)

Додамо, що спогади про матчі зі шведами в нашої команди переважно приємні. Лише одного разу скандинавам вдалося перемогти українців, та й то в товариському поєдинку.

Фото: статистика протистоянь (uaf.ua)