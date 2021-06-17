Украина - Северная Македония: реакция сети на зрелищный матч

Сегодня, 17 июня, Сборная Украины сыграла свой второй матч на Евро 2020. Наша команда встретилась с Северной Македонией в столице Румынии Бухаресте. Украинцы выиграли со счетом 2:1.

Матч приходил на стадионе "Националь Арена", где собрались многие болельщики.

Отметим, что большинство украинцев болели за сборную не на стадионе. Они прокомментировали матч в сети и поздравляли друг друга с победой.

На 83 минуте матча сборная Украины также пробивала пенальти, но вратарь Северной Македонии отбил удар Малиновского.

Во втором тайме Северная Македония забила гол после пенальти. После одиннадцатиметрового наш вратарь Бущан парировал удар, но мяч отлетел на Алиоски, и он уже бил в пустые ворота.

Первый гол забил Андрей Ярмоленко на 30 минуте матча первого тайма. Через четыре минуты Роман Яремчук удвоил наше преимущество.

Напомним, первый матч Евро 2020 сборная Украины играла с Нидерландами и проиграла со счетом 2:3. Все голы можно посмотреть в материале РБК-Украина.

Мы также писали о том, что в букмекерских конторах фаворитом матча Украина - Северная Македония называли сине-желтых.