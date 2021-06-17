Україна - Північна Македонія: реакція мережі на видовищний матч

Сьогодні, 17 червня, збірна України зіграла свій другий матч на Євро 2020. Наша команда зустрілася з Північної Македонією в столиці Румунії Бухаресті. Українці виграли з рахунком 2:1.
Матч приходив на стадіоні "Національ Арена", де зібралися багато вболівальників.
Перед початком гри українці потужно заспівали гімн.
Перший гол забив Андрій Ярмоленко на 30 хвилині матчу першого тайму. Через чотири хвилини Роман Яремчук подвоїв нашу перевагу.
У другому таймі Північна Македонія забила гол після пенальті. Після одинадцятиметрового наш воротар Бущан відбив удар, але м'яч відлетів на Аліоскі, і він вже бив у порожні ворота.
Воротар збірної Північної Македонії Столі Димитриєвський (фото: facebook.com/dm.voinalovych)
На 83 хвилині матчу збірна України також пробивала пенальті, але воротар Північної Македонії відбив удар Малиновського.
Зазначимо, що більшість українців вболівали за збірну не на стадіоні. Вони прокоментували матч в мережі і вітали один одного з перемогою.
Мер Києва Віталій Кличко дивився матч на своєму робочому місці.
Нагадаємо, перший матч Євро 2020 збірна України грала з Нідерландами і програла з рахунком 2:3. Всі голи можна подивитися в матеріалі РБК-Україна.
Ми також писали про те, що в букмекерських конторах фаворитом матчу Україна - Північна Македонія називали синьо-жовтих.