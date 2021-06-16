Украина - Северная Македония: букмекеры назвали победителя матча

Сборная Украины встретится с командой Северной Македонии в столице Румынии Бухаресте 17 июня в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу. Для подопечных Андрея Шевченко это будет хорошая возможность исправить ситуацию после драматической игры со сборной Нидерландов, и букмекеры оценили шансы сине-желтых добыть первую победу на Евро 2020 в этом матче.

Какой прогноз аналитиков на исход игры, и какие принимаются ставки накануне встречи футболистов - читайте ниже в нашем материале.

Матч Украина - Северная Македония будет транслировать телеканал "Украина". Поединок 17 июня начнется в 16.00 по киевскому времени.

После матча со сборной Северной Македонии украинцам предстоит выйти против сборной Австрии 21 июня.

Украинская сборная не проиграет: 1,19 / ничьи не будет: 1,35 / Северная Македония не проиграет: 2,12.

На то, что игра завершится с ничейным счетом, указывается коэффициент 3,55.

Так, в компании Parimatch победу команды Шевченко в этом поединке оценивает коэффициентом 1,80.

Напомним, что перед этим сборная Украины проиграла Нидерландам со счетом 2:3 на Евро 2020, все голы можно посмотреть в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, что ранее суперкомпьютер попытался спрогнозировать результаты чемпиона Европы и победителя, а также определил судьбу Украины на Евро 2020.