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Украина - Северная Македония: букмекеры назвали победителя матча

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Среда 16 июня 2021 21:50
Украина - Северная Македония: букмекеры назвали победителя матча Коллаж РБК-Украина: букмекеры дали прогноз на матч Украина - Северная Македония на Евро 2020
Автор: Владимир Костырин

Сборная Украины встретится с командой Северной Македонии в столице Румынии Бухаресте 17 июня в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу. Для подопечных Андрея Шевченко это будет хорошая возможность исправить ситуацию после драматической игры со сборной Нидерландов, и букмекеры оценили шансы сине-желтых добыть первую победу на Евро 2020 в этом матче.

Какой прогноз аналитиков на исход игры, и какие принимаются ставки накануне встречи футболистов - читайте ниже в нашем материале.

В букмекерских конторах фаворитом матча Украина - Северная Македония называют сине-желтых.

Так, в компании Parimatch победу команды Шевченко в этом поединке оценивает коэффициентом 1,80.

На то, что игра завершится с ничейным счетом, указывается коэффициент 3,55.

Виктория сборной Северной Македонии идет с коэффициентом 5,30.

А в двойном исходе коэффициенты поданы следующие:

Украинская сборная не проиграет: 1,19 / ничьи не будет: 1,35 / Северная Македония не проиграет: 2,12.

Украина - Северная Македония: букмекеры назвали победителя матча

Букмекеры определили победителя матча Украина - Северная Македония на Евро 2020 17 июня (фото: скрин parimatch.com)

После матча со сборной Северной Македонии украинцам предстоит выйти против сборной Австрии 21 июня.

Матч Украина - Северная Македония будет транслировать телеканал "Украина". Поединок 17 июня начнется в 16.00 по киевскому времени.

Напомним, что перед этим сборная Украины проиграла Нидерландам со счетом 2:3 на Евро 2020, все голы можно посмотреть в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, что ранее суперкомпьютер попытался спрогнозировать результаты чемпиона Европы и победителя, а также определил судьбу Украины на Евро 2020.

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