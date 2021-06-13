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Украина проиграла Нидерландам, по ходу матча отыгравшись с 0:2

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Амстердам, Воскресенье 13 июня 2021 23:53
Украина проиграла Нидерландам, по ходу матча отыгравшись с 0:2 Фото: сборная Нидерландов празднует гол (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Украины проиграла Нидерландам в драматичном матче на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко отыгралась с 0:2 во втором тайме, но не смогла удержать ничью.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Первый тайм начался живо. Команды на скоростях пытались создать моменты у чужих ворот. Дальше темп упал, но Нидерланды регулярно угрожали воротам гостей. Георгий Бущан несколько раз спас Украину от пропущенных голов еще до перерыва.

Все голы остались на второй тайм. Нидерланды фактически дожали команду Андрея Шевченко. На 52-й минуте открыл счет Жоржиньо Вейналдум.

Спустя семь минут удвоил преимущество хозяев Вут Вегхорст, вновь, как и Вейналдум, успешно сыграв на добивании.

Дальше же Украина выдала неожиданный камбэк, исходя из хода событий в матче. Сначала дальний удар оказался точным у Андрея Ярмоленко.

А на 79-й минуте Роман Яремчук головой замкнул подачу от Руслана Малиновского со штрафного.

Но удержать даже этот результат не удалось. Дензел Демфрис головой забил третий и победный гол Нидерландов на 85-й минуте. 3:2.

17 июня сборная Украины сыграет в Бухаресте против Северной Македонии.

Напомним, в первом матче группы C, в которой играет сборная Украины, Австрия победила Северную Македонию со счетом 3:1. Оба матча группы стали самыми результативными на турнире до сих пор.

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