Украина - Северная Македония: реакция сети на зрелищный матч

Сегодня, 17 июня, Сборная Украины сыграла свой второй матч на Евро 2020. Наша команда встретилась с Северной Македонией в столице Румынии Бухаресте. Украинцы выиграли со счетом 2:1.

Матч приходил на стадионе "Националь Арена", где собрались многие болельщики.

Перед началом игры украинцы мощно спели гимн.

Rousing rendition of Shche Ne Vmerla Ukraini



ДАВАЙ КОЗАКИИИИ



#UKR pic.twitter.com/K5KpKzX5vy — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2021

Первый гол забил Андрей Ярмоленко на 30 минуте матча первого тайма. Через четыре минуты Роман Яремчук удвоил наше преимущество.

Во втором тайме Северная Македония забила гол после пенальти. После одиннадцатиметрового наш вратарь Бущан парировал удар, но мяч отлетел на Алиоски, и он уже бил в пустые ворота.

Вратарь сборной Северной Македонии Столе Димитриевски (фото: facebook.com/dm.voinalovych)

На 83 минуте матча сборная Украины также пробивала пенальти, но вратарь Северной Македонии отбил удар Малиновского.

Отметим, что большинство украинцев болели за сборную не на стадионе. Они прокомментировали матч в сети и поздравляли друг друга с победой.

Молодцы!

Сборная Украины заслужено победила в этом матче;

Парни показали хороший футбол!

Поздравляю всех украинцев!

Хорошая игра, но могли бы забить больше. Надо работать над реализацией моментов.

Мэр Киева Виталий Кличко смотрел матч на своем рабочем месте.