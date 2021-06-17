Україна - Північна Македонія: реакція мережі на видовищний матч
Сьогодні, 17 червня, збірна України зіграла свій другий матч на Євро 2020. Наша команда зустрілася з Північної Македонією в столиці Румунії Бухаресті. Українці виграли з рахунком 2:1.
Матч приходив на стадіоні "Національ Арена", де зібралися багато вболівальників.
Перед початком гри українці потужно заспівали гімн.
Rousing rendition of Shche Ne Vmerla Ukraini— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2021
ДАВАЙ КОЗАКИИИИ
#UKR pic.twitter.com/K5KpKzX5vy
Перший гол забив Андрій Ярмоленко на 30 хвилині матчу першого тайму. Через чотири хвилини Роман Яремчук подвоїв нашу перевагу.
У другому таймі Північна Македонія забила гол після пенальті. Після одинадцятиметрового наш воротар Бущан відбив удар, але м'яч відлетів на Аліоскі, і він вже бив у порожні ворота.
Воротар збірної Північної Македонії Столі Димитриєвський (фото: facebook.com/dm.voinalovych)
На 83 хвилині матчу збірна України також пробивала пенальті, але воротар Північної Македонії відбив удар Малиновського.
Зазначимо, що більшість українців вболівали за збірну не на стадіоні. Вони прокоментували матч в мережі і вітали один одного з перемогою.
- Молодці!
- Збірна України заслужено перемогла в цьому матчі;
- Хлопці показали хороший футбол!
- Вітаю всіх українців!
- Хороша гра, але могли б забити більше. Треба працювати над реалізацією моментів.
Мер Києва Віталій Кличко дивився матч на своєму робочому місці.
Нагадаємо, перший матч Євро 2020 збірна України грала з Нідерландами і програла з рахунком 2:3. Всі голи можна подивитися в матеріалі РБК-Україна.
Ми також писали про те, що в букмекерських конторах фаворитом матчу Україна - Північна Македонія називали синьо-жовтих.