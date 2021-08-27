Украина переписала историю на Паралимпиаде: уже 500 медалей!

Украина на Паралимпийских играх 2020 в Токио переписала историю участия в этих соревнованиях. Так, 27 августа на тринадцатой для страны Паралимпиаде наши спортсмены завоевали 500-ю медаль!
Юбилейную медаль принес 32-летний Сергей Клипперт, который получил "серебро" в плавании на дистанции 100 метров на спине. Интересно, что для самого спортсмена это уже 13 медаль в его карьере на Играх.
Об этом сообщает интернет-издание "Суспільне Спорт".
Отметим, что из 500 медалей - 388 украинцы завоевали на летних Паралимпиадах, 112 - на зимних. Из них всех - 153 золотые, 164 серебряные и 183 бронзовые.
Сколько медалей получали украинцы на Паралимпийских играх:
По состоянию на 27 августа 2021 года во время Паралимпиады в Токио наши спортсмены завоевали уже 16 наград - 2 "золота", 9 серебряных медалей и 5 бронзовых.
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