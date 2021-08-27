Медалей уже 7: Украина завоевала второе "золото" и еще два "серебра" на Паралимпиаде
Украинская спортсменка Марианна Шевчук завоевала второе "золото" на Паралимпиаде в Токио. Кроме того, еще двое украинцев завоевали "серебро".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Паралимпиады.
25-летняя Марьяна Шевчук выиграла награду в женском пауэрлифтинге.
Кроме того, "серебро" завоевали Екатерина Денисенко в соревновании по плаванию на дистанции 100 метров на спине, а также Сергей Клипперт в плавании на спине среди спортсменов с нарушением зрения (класс S12).
По состоянию на сегодня, это уже 7 медалей украинцев на этой Олимпиаде.
Ранее Егор Дементьев выиграл "бронзовую" медаль в индивидуальной гонке преследования (4000 м) на велотреке, а Юлия Иваницкая стала бронзовым призером в дзюдо.
Также медали принесли Украине Юлия Павленко (прыжки в длину) и Владислав Билый (метание копья).