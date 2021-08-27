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Україна переписала історію на Паралімпіаді: уже 500 медалей!

Автор: Дмитрий Войналович

Україна на Паралімпійських іграх 2020 у Токіо переписала історію участі у цих змаганнях. Так, 27 серпня на тринадцятій для країни Паралімпіаді наші спортсмени здобули 500-ту медаль!

Ювілейну медаль здобув 32-річний Сергій Кліпперт, який здобув "срібло" у плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Цікаво, що для самого спортсмена це вже 13 медаль в його кар'єрі на Іграх.

Про це повідомляє інтернет-видання "Суспільне Спорт".

Відзначимо, що з 500 медалей - 388 українці завоювали на літніх Паралімпіадах, 112 - на зимових. З них усіх - 153 золоті, 164 срібні та 183 бронзові.

Скільки медалей виборювали українці на Паралімпійських іграх:

  • Атланта 1996 (літні): 1 "золото", 4 "срібла" і 2 "бронзи"
  • Нагано 1998 (зимові): 3+2+4
  • Сідней 2000 (літні): 3+20+14
  • Солт-Лейк-Сіті 2002 (зимові): 0+6+6
  • Афіни 2004 (літні): 24+14+19
  • Турин 2006 (зимові): 7+9+9
  • Пекін 2008 (літні): 24+18+32
  • Ванкувер 2010 (зимові): 5+8+6
  • Лондон 2012 (літні): 32+24+28
  • Сочі 2014 (зимові): 5+9+11
  • Ріо-де-Жанейро 2016 (літні): 41+37+39
  • Пхьончхан 2018 (зимові): 7+8+8

Станом на 27 серпня 2021 року під час Паралімпіади у Токіо наші спортсмени здобули вже 16 нагород - 2 "золота", 9 срібних медалей і 5 бронзових.

Цікаво знати

  • Україна стала лише 16-то країною в історії, яка змогла здобути 500 медалей на Паралімпійських іграх.
  • Найбільше нагород за історію Паралімпіад - у США. Їхні спортсмени отримали 2367 медалей різного гатунку. Але американці (як і інші лідируючі за цим показником країни) брали участь у більше ніж двадцяти Іграх.
  • Найуспішнішим видом спорту України на Паралімпійських іграх є плавання. У цьому виді спорту наші паралімпійці вибороли аж 207 медалей.

Читайте й про те, чому 13-річну українку називають майбутнім світового боксу.

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