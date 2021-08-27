Україна переписала історію на Паралімпіаді: уже 500 медалей!

Україна на Паралімпійських іграх 2020 у Токіо переписала історію участі у цих змаганнях. Так, 27 серпня на тринадцятій для країни Паралімпіаді наші спортсмени здобули 500-ту медаль!
Ювілейну медаль здобув 32-річний Сергій Кліпперт, який здобув "срібло" у плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Цікаво, що для самого спортсмена це вже 13 медаль в його кар'єрі на Іграх.
Про це повідомляє інтернет-видання "Суспільне Спорт".
Відзначимо, що з 500 медалей - 388 українці завоювали на літніх Паралімпіадах, 112 - на зимових. З них усіх - 153 золоті, 164 срібні та 183 бронзові.
Скільки медалей виборювали українці на Паралімпійських іграх:
Станом на 27 серпня 2021 року під час Паралімпіади у Токіо наші спортсмени здобули вже 16 нагород - 2 "золота", 9 срібних медалей і 5 бронзових.
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