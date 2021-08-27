Україна переписала історію на Паралімпіаді: уже 500 медалей!

Україна на Паралімпійських іграх 2020 у Токіо переписала історію участі у цих змаганнях. Так, 27 серпня на тринадцятій для країни Паралімпіаді наші спортсмени здобули 500-ту медаль!

Ювілейну медаль здобув 32-річний Сергій Кліпперт, який здобув "срібло" у плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Цікаво, що для самого спортсмена це вже 13 медаль в його кар'єрі на Іграх.