Украина окажется в зоне борьбы стихий: синоптик сделала предупреждение

Погода в Украине в четверг, 22 августа, сохранится жаркой, осадки ожидаются только на северо-востоке страны и в районе Карпат. Известный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице предупредила о значительном усилении ветра.

По словам эксперта, противостояние антициклона Corina и циклоничности в районе Каспийского моря приведут к тому, что завтра в большинстве областей Украины ожидается порывистый и сильный ветер.

"Украина, как всегда, оказывается в этой зоне борьбы, и поэтому 22 августа в большинстве наших областей ожидается порывистый, до сильного, ветер. Возьмите это во внимание, внимательно паркуйте автомобили но не задерживайтесь долго под старыми большими деревьями", - написала синоптик.

Метеокарта на 22 августа (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Жара продлится в южных, восточных и в большинстве центральных областей, где столбики термометров поднимутся до +30... +35 градусов.

На Западе температура воздуха будет ниже - прогнозируется от +23 до +28 градусов.

В северных областях также ослабнет жара, столбики термометров будут колебаться в пределах +25... +29 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице 22 августа будет солнечная сухая погода. Температура воздуха в Киеве в течение дня ожидается +26... +28 градусов.

Диденко рассказала, что к концу недели, в День Флага и День Независимости, в столице погода будет практически аналогичной: солнечно и около +25... +28 градусов.

В Украине 22 августа ожидается сильный ветер (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось, ранее эксперты дали несколько полезных советов, как лучше спасаться от жары: что следует есть, пить и надевать в жару, чтобы наслаждаться летним периодом, а не страдать.

Также мы писали о том, что недавно синоптик рассказала, когда в Украину придет долгожданная прохлада.