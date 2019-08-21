Миронов день: что категорически нельзя делать 21 августа

21 августа день Мирона Ветрогона (Фото: коллаж РБК-Украина)

В день Мирона 21 августа для суеверных существует ряд особых "табу"

21 августа в народе отмечается как день Мирона Ветрогона (Миронов день), в честь христианского чудотворца и святителя, епископа Мирона Критского. Украинцы в этот религиозный праздник не только чтили память мученика, но и могли "заглянуть в будущее", предсказывая урожай или погоду, ориентируясь на природные особенности в этот день, а также укрепляли иммунитет и гадали на мечту.

Характерным для Мирона Ветрогона является усиление ветра, который может перерасти в мощные порывы и вихри, песчаные бури. Примечательно, что в языческие времена 21 августа было приурочено Стрибогу, и называлось еще Ветрогонами. А с приходом христианства в Киевской Руси праздник "переадресовали" Мирону.

По церковным легендам, Мирон отличался особенной добротой. Однажды, когда в его амбар проникли воры, он не только не рассердился, но даже помог им собрать свое же зерно - это заставило грабителей устыдится, они бросили творить злодеяния и стали вести праведную жизнь.

21 августа - день христианского святителя епископа Мирона Критского

Поэтому в День Мирона Ветрогона принято прощать обиды, ни в коем случае не злиться и всячески избегать конфликтных ситуаций, мирится с другими.

Еще 21 августа наши предки угадывали, какими будут осенние и зимние месяцы, богатый ли ждать урожай.

А еще в этот день люди гадали на мечту и желание, девушки и парни занимались ворожбой на любимого человека. Ведуны могли наводить тоску на других и даже насылать болезни.

Большинство из этих "процедур" проводили именно на перекрестках дорог, когда дул ветер. Из-за этого на Мирона не рекомендуется ничего поднимать с земли на перекрестках, чтобы избежать подобной порчи.

Ветрогон считался окончательным переходом Лета на Осень, усиливались холодные ветра и в этот день повышался риск простудится. В народе такую угрозу решали просто и со вкусом, причем в прямом смысле слова - на Мирона было принято собирать в лесу ежевику, бруснику и опята. Из ягод готовили компоты, пекли пироги с ними, из листочков варили травяной чай, делали варенье, а грибы могли сушить. Нужно сказать, что ежевика очень богата полезными минералами и витаминами, которые великолепно защищают от простуды и снимают жар.

21 августа - праздник Мирон-Ветрогон (Фото: pixabay.com/Free-Photos)

Приметы на Мирона Ветрогона:

какая погода на Мирона, таким будет январь;

спокойный ветер на Мирона обещает солнечную осень;

если дует сильный ветер - ждать ненастного сентября;

если дует ветер с юга - овес начинает поспевать;

если на Мирона жарко - то осень будет теплая;

дожди на Мирона предвещают дождливую осень;

иней в день Мирона Ветрогона сулит хороший урожай в следующем году;

если хороший урожай ягод в этот день, то зима будет холодная.

Гадали на желание или мечту на Мирона Ветрогона, стоя на перекрестке: если после загаданного на вас подул сильный ветер в лицо, то скоро все сбудется.

Ранее мы писали о том, как украинцы будут праздновать День Независимости.

А также рассказывали о церковном календаре для украинцев на август 2019 года.