Сильная жара и местами грозы: где сильно испортится погода

Погода в Украине 21 августа (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода расстроит жителей нескольких областей

Погода в Украине в среду, 21 августа, ожидается жаркая и сухая в большинстве регионов страны. Сильные дожди с грозами вероятны только в западных областях.

Погода на востоке Украины ожидается сухая и жаркая. Ночная температура воздуха составит +15 +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +29 +32 градусов, местами возможно до +33 градусов.

В южных областях сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе ожидается от +17 до +20 градусов, днем температура воздуха поднимется до +30 +32 градусов. В Крыму небольшая облачность, но без осадков. Ночью +18 +20 градусов, днем +30 +32 градуса.

В северных областях синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

Западные области накроет кратковременными дождями и грозами, однако температура в регионе будет оставаться высокой. Ночью ожидается от +15 до +18 градусов, днем столбики термометров покажут +28 +32 градуса.

В центральной части страны без осадков, сухо и солнечно. Ночная температура воздуха составит +14 +17 градусов, днем ожидается от +30 до +32 градусов.

В Киеве 21 августа будет сухо и солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью ожидается +16 +18 градусов, днем воздух нагреется до +30 +32 градусов.

Погода в Украине 21 августа

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказала, когда в Украину придет долгожданная прохлада.

А также рассказывали о том, что Украину в ближайшие дни накроет сильная жара.