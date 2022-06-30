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Что указывает на то, что чеснок уже созрел для сбора: основные признаки

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Четверг 30 июня 2022 21:49
Что указывает на то, что чеснок уже созрел для сбора: основные признаки Какие признаки того, что чеснок нужно собирать flickr.com.Kasey Eriksen)
Автор: Татьяна Самарук

В июле огородники собирают урожай чеснока. Важно знать о признаках, указывающих на правильное время для сбора культуры. Ведь если сделать это слишком рано, то зубчики будут мягкими.

Что указывает на то, что чеснок уже можно собирать - читайте ниже.

В частности, для многих дачников актуален вопрос, как своевременно распознать готовность чеснока к уборке. Достаточно провести 3 несложные манипуляции.

Не обрывайте все стрелки

Дачники пытаются удалить все появившиеся стрелки. Однако, несколько оставить все-таки следует, ведь именно они помогут распознать зрелость чеснока.

Когда соцветие ощутимо начинает трещать, то можно начинать уборку урожая.

Полив

Стоит запомнить, что за три недели до предполагаемой даты уборки чеснока нужно забыть о поливе. Очень важно, чтобы чеснок был сухой и собирать стоит лишь в сухую погоду.

Листья

Когда у чеснока большей части листочков не будет, то можно начинать собирать урожай. Для этого стоит помнить о том, какое количество листьев было в начале и в середине сезона, чтобы исключить вероятность ошибки.

Также можно посмотреть, как выглядит шелуха чеснока. Если она с виду зрелая, то культуру можно выкапывать и собирать.

Добавим, что выкапывают чеснок садовыми вилами, осторожно подцепив сбоку. Рекомендуется собирать эту огородную культуру при сухой погоде. Однако если длительное время стоит засуха, то перед выкапыванием грядку желательно полить.

Выкопанный чеснок при хорошей погоде раскладывают на грядке рядами так, чтобы листья второго ряда прикрывало головки первого ряда. Сушат 2-3 дня, тогда переворачивают и сушат еще столько времени.

По такой технологии чеснок хорошо просохнет, солнце не припечет луковиц, а зубки внутри не размягчатся.

Ранее мы сообщали, как правильно хранить чеснок.

Также мы писали, как вкусно замариновать чесночные стрелки на зиму.

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